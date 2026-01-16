Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Σπύρου Βελούδη
Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.
Ο Σπύρος Βελούδης, βασικός λίμπερο του Μίλωνα που προπορεύεται στην βαθμολογία της φετινής Volleyleague και έχοντας παλαιότερα θητεία σε Φοίνικα Σύρου, Πανερυθραϊκό, Κηφισιά, Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ και Άθλο Ορεστιάδας, κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.
Ο 29χρονος βολεϊμπολίστας επέλεξε τον Εμμανουήλ Καραλή για Αθλητή της χρονιάς, τη Φωτεινή Τριχά για Αθλήτρια της χρονιάς, την Εθνική μπάσκετ Ανδρών ως ομάδα της χρονιάς στους Άνδρες και εκείνη του Πόλο Γυναικών στις Γυναίκες.
Αναλυτικά οι επιλογές του Σπύρου Βελούδη:
- Αθλητής της χρονιάς: Εμμανουήλ Καραλής
- Αθλήτρια της χρονιάς: Φωτεινή Τριχά
- Ομάδα της χρονιάς - Άνδρες: Εθνική μπάσκετ
- Ομάδα της χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική πόλο
- Προπονητής της χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/Αθλήτρια με Αναπηρία της χρονιάς: Νάσος Γκαβέλας
- Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star - Γυναίκα: Ελπίδα Τικμανίδου
