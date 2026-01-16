Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Σπύρου Βελούδη

Οι επιλογές του Σπύρου Βελούδη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.

Ο Σπύρος Βελούδης, βασικός λίμπερο του Μίλωνα που προπορεύεται στην βαθμολογία της φετινής Volleyleague και έχοντας παλαιότερα θητεία σε Φοίνικα Σύρου, Πανερυθραϊκό, Κηφισιά, Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ και Άθλο Ορεστιάδας, κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.

Ο 29χρονος βολεϊμπολίστας επέλεξε τον Εμμανουήλ Καραλή για Αθλητή της χρονιάς, τη Φωτεινή Τριχά για Αθλήτρια της χρονιάς, την Εθνική μπάσκετ Ανδρών ως ομάδα της χρονιάς στους Άνδρες και εκείνη του Πόλο Γυναικών στις Γυναίκες.

Αναλυτικά οι επιλογές του Σπύρου Βελούδη: