Το Μαρόκο φουλάρει για το Μουντιάλ με έξι «μεταγραφές» από Ολλανδία και Βέλγιο!

Το Μαρόκο «έριξε» την πλατφόρμα αλλαγής εθνικότητας της FIFA με έξι νέες προσθήκες μέσα σε μόλις 13 ημέρες.

Τα τελευταία χρόνια, η εθνική ομάδα του Μαρόκου ενισχύεται δυναμικά, προσελκύοντας ποδοσφαιριστές που είχαν δικαίωμα να αγωνιστούν με άλλες εθνικές ομάδες, κυρίως του Βελγίου και της Ολλανδίας. Μέσα σε διάστημα μόλις 13 ημερών, έξι ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αλλαγής αθλητικής υπηκοότητας μέσω της FIFA, επιλέγοντας τελικά να φορέσουν τη φανέλα του Μαρόκου.

Οι πρόσφατες επιτυχίες της χώρας δεν θεωρούνται τυχαίες, το Μαρόκο κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ανακηρύχθηκε από την CAF πρωταθλήτρια, ενώ πρόσφατα κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο U20. «Δεν θέλουμε να περιμένουμε μέχρι το Μουντιάλ του 2030 για να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές, το Μαρόκο θα προσπαθήσει να το πετύχει ήδη το 2026», είχε δηλώσει ο Μοχάμεντ Ουάμπι, ο προπονητής που οδήγησε τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20 και ο οποίος στη συνέχεια διαδέχθηκε τον Ουαλίντ Ρεγκραγκί στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής εθνικής ομάδας.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται χρόνια συστηματικής δουλειάς τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ανίχνευση ταλέντων. Από τη φημισμένη Ακαδημία Mohammed VI έχουν αναδειχθεί ποδοσφαιριστές όπως οι Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, Νάγιεφ Αγκέρντ, Αζεντίν Ουναχί και, πιο πρόσφατα, ο Γιασίρ Ζαμπίρι, ο οποίος σημείωσε τα δύο γκολ απέναντι στην Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20.

«Βλέπουμε πλέον τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Οι ακαδημίες, οι σύγχρονες υποδομές και τα ομοσπονδιακά κέντρα αποτελούν μέρος ενός οράματος που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια», υπογραμμίζει ο Ουάμπι.

Η αναζήτηση ταλέντων εκτείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο – και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Μια ματιά στην πλατφόρμα «αλλαγή Ομοσπονδίας» της FIFA αρκεί για να το επιβεβαιώσει: έξι ποδοσφαιριστές επέλεξαν το Μαρόκο μέσα στις τελευταίες 13 ημέρες.

Πρόκειται κυρίως για επενδύσεις στο μέλλον, με ορίζοντα τον νέο αγωνιστικό κύκλο που θα ξεκινήσει μετά το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Ραγιάν Μπουνίντα (Αγιαξ, γενν. 2006) και Σάιφ Εντίν Λαζάρ (Γκενκ, γενν. 2006) εγκατέλειψαν το Βέλγιο για να εκπροσωπήσουν τα «Λιοντάρια του Άτλαντα». Αντίστοιχα, οι Μπενζαμίν Χαντερί (PSV, γενν. 2007), Αγιούμπ Ουαργκί (Φέγενορντ, γενν. 2008), Ουαλίντ Αγκουγκίλ (Ουτρέχτη, γενν. 2005) και Σάμι Μπουχουντάνε (PSV, γενν. 2008) επέλεξαν να αφήσουν την Ολλανδία και να αγωνιστούν με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.