Διαγνώστηκε με καρκίνο ο Ντερού, δίπλα του οι συμπαίκτες του

Σοκ στο Παγκόσμιο βόλεϊ με τον αρχηγό της Εθνικής Βελγίου, Σαμ Ντερού να μαθαίνει σε εξετάσεις ρουτίνας πως πάσχει από καρκίνο. Μπλουζάκια συμπαράστασης φόρεσαν οι συμπαίκτες του στην Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον χώρο του παγκοσμίου βόλεϊ η είδηση πως ο Σαμ Ντερού πάσχει από καρκίνο. Ο αρχηγός της Εθνικής Βελγίου και παίκτες της Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ σε απλές εξετάσεις ρουτίνας διαγνώστηκε με την παραπάνω αρρώστια και μάλιστα σύντομα θα ξεκινήσει και χημειοθεραπείες, κάτι που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.

Η σχετική ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Ντερού έχει ως εξής: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΑΜ!

Μετά από μια τυπική εξέταση, ο Σαμ Ντερού διαγνώστηκε με ογκολογική πάθηση και θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Το συμβόλαιό μας με τον παίκτη μας παραμένει σε ισχύ και παραμένει στην ομάδα, μαζί με εμάς. Όλες οι σκέψεις μας είναι με τον Σαμ και ευχόμαστε την ανάρρωσή του. Θα καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια μαζί».

Μπλουζάκια στήριξης από τους παίκτες στο Λοκομοτίβ – Φακέλ

Ο 33χρονος ακραίος είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον χώρο του βόλεϊ και από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η δυσάρεστη αυτή είδηση, δεν σταμάτησε να δέχεται μηνύματα αγάπης, με τις ευχές όλων να είναι να περάσει σύντομα αυτή η μεγάλη περιπέτειες.

Δίπλα στον Ντερού είναι φυσικά και οι συμπαίκτες του και μάλιστα στο ματς της Λοκομοτίβ με την Φακέλ, τόσο οι ίδιοι όσο και οι αντίπαλοί τους μπήκαν στην παρουσίαση φορώντας μπλουζάκια που ανέφεραν «Για τον Σαμ. Παίζουμε για σένα. Είμαστε μαζί σε αυτή την δύσκολη μάχη».