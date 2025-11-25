Κωνσταντίνος Τσαγκατάκης: Παρακολουθεί το βόλεϊ του ΟΦΗ με τα μάτια της ψυχής του

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκατάκης παρακολουθεί τους αγώνες του ΟΦΗ με τη στήριξη της συνοδού του, Τζωρτζίνας Βατοπούλου, ζώντας κάθε φάση με πάθος.

Ο 22χρονος Ηρακλειώτης Κωνσταντίνος Τσαγκατάκης έχει γίνει γνώριμη παρουσία στο κλειστό του ΒΑΚ, παρακολουθώντας τους αγώνες της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ παρά το 100% πρόβλημα στην όρασή του. Με τη βοήθεια της συνοδού του, Τζωρτζίνας Βατοπούλου, αλλά και ενός αυτοσχέδιου μικρού γηπέδου που ψηλαφίζει με τα χέρια, έχει μάθει κανονισμούς, συστήματα και παίκτες, ζώντας κάθε πόντο της ομάδας.

Χρησιμοποιεί κώδικα braille για να παρακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού, ενώ συχνά “τσεκάρει” φάσεις όπως θα έκανε ένας φίλαθλος ή αναλυτής. Στο πρόσφατο παιχνίδι ΟΦΗ–ΠΑΟΚ φωτογραφήθηκε με τους Ρουμελιωτάκη, Κοκκινάκη και Γαλιώτο, κάτι που τον χαροποίησε ιδιαίτερα.

Ο Τσαγκατάκης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Κερκίδα» της τηλεόρασης CRETA, όπου μίλησε για την καθημερινότητά του, τις δραστηριότητές του και τη σχέση εμπιστοσύνης με τη συνοδό του. Παράλληλα κάνει ποδηλασία με συνοδό, συμμετέχει σε θεατρική ομάδα και επισκέπτεται σχολεία του Ηρακλείου για να ενημερώνει μαθητές για το πώς λειτουργεί ένας τυφλός στην καθημερινότητα.