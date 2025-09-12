Η 3η σεζόν του ΟΠΑΠ Uni-Beach Volley επιστρέφει στο ΟΑΚΑ

Η 3η σεζόν του ΟΠΑΠ Uni-Beach Volley επιστρέφει δυναμικά, προσκαλώντας φοιτητές και φοιτήτριες σε ένα διήμερο γεμάτο αθλητική δράση και διασκέδαση.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ Indoor Beach Volley, το πρώτο κλειστό γήπεδο beach volley στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ: https://unileague.gr/uni-beach-volley/aitisi-symmetoxis/.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανδρικό, γυναικείο και μικτό τουρνουά, με πλούσια έπαθλα και δωροεπιταγές για τους νικητές.

Το ΟΠΑΠ Uni-Beach Volley είναι ο απόλυτος φοιτητικός θεσμός του beach volley στην Ελλάδα, όπου το παιχνίδι, η ένταση και η παρέα συναντιούνται στην άμμο. Η διοργάνωση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη της φοιτητικής κοινότητας, προσφέροντας μια πλατφόρμα για νέους αθλητές να εκφραστούν και να διακριθούν. Η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις ενισχύει το αίσθημα της κοινότητας και προάγει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των φοιτητών.

Πέρυσι, το 2ο OPAP Uni-Beach Volley ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών. Περισσότερες από 50 ομάδες και περίπου 90 αθλητές συμμετείχαν στις τρεις κατηγορίες, ανεβάζοντας το επίπεδο των αγώνων και προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα. Οι νικητές κάθε κατηγορίας παρέλαβαν δωροεπιταγές αθλητικών ειδών, ενώ η Ναταλία Μεταξά, αθλήτρια του Παναθηναϊκού, τίμησε με την παρουσία της την τελική φάση, απονέμοντας τα μετάλλια στους νικητές και συνομιλώντας με τους συμμετέχοντες.