Στο Βαλκανικό Κύπελλο με στόχο την πρωτιά και το Challenge Cup η ΑΕΚ
Στο Βαλκανικό Κύπελλο θα αγωνιστεί η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυρες» στο Κόσοβο θα παλέψουν για την πρωτιά που δίνει το εισιτήριο για το Challengfe Cup έχοντας πολλές ελπίδες να τα καταφέρουν.
Αναλυτικά ξ σχετική ανακοίνωση της Ένωσης έχει ως εξής: «Το γυναικείο τμήμα Βόλεϊ της ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο φετινό Βαλκανικό Κύπελλο (25/9 έως 28/9), με στόχο την κατάκτησή του και την συμμετοχή της ομάδας στο CEV Challenge Cup.
Η ομάδα μας θα ταξιδέψει στην πόλη Γκίλαν του Κοσόβου, όπου θα πραγματοποιηθεί η Διοργάνωση. Στο Βαλκανικό Κύπελλο συμμετέχουν, η οικοδέσποινα KV Drita από το Κόσοβο, η Fit Fun Volley από τη Βόρεια Μακεδονία και η Herceg Novi από το Μαυροβούνιο.
Η ΑΕΚ την πρώτη ημέρα (25/09) θα αντιμετωπίσει την Fit Fun Volley και την δεύτερη ημέρα (26/09) την Herceg Novi. Την τρίτη ημέρα όλες οι ομάδες έχουν ρεπό και την τέταρτη ημέρα, η ΑΕΚ κλείνει το τουρνουά αντιμετωπίζοντας την KV Drita».
