ΑΕΚ: «Θα κατέβει κανονικά η ομάδα βόλεϊ ανδρών στην Α2»

Ξεκάθαροι ήταν οι άνθρωπο της ΑΕΚ όσον αφορά το μέλλον της ομάδας βόλεϊ ανδρών, καθώς είπαν πως θα κατέβει κανονικά στην Α2 και πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και ανακοινώσεις παικτών.

Κανονικά θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ ανδρών η ΑΕΚ σύμφωνα με τους «κιτρινόμαυρους». Η προσφυγή που έγινε προκειμένου να μην διεξαχθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος και η οποία απορρίφθηκε ήταν από την ΑΕΚ με τις 21 λέξεις στο όνομα και συγκεκριμένα το «Α.Ε.Κ. Ερασιτεχνικός Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Ομαδικών Ατομικών Αθλημάτων, Αθλημάτων Αυτοπροστασίας, Γυμναστικής, Δυναμικών, Μαχητικών, Ευγενών, Ακριβείας, Γυμναστικής και Αθλημάτων με Μπάλα».

Η ΑΕΚ ωστόσο όπως ανέφεραν και οι άνθρωποί της θα κατέβει κανονικά και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα η ενημέρωση είχε ως εξής: «Η ΑΕΚ θα κατέβει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών στο βόλεϊ... Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται να ειπωθεί κάτι άλλο από πλευράς της επίσημης ΑΕΚ...

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με παίκτες, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και οι μεταγραφές, θα είναι κανονικά και με τον νόμο στην κλήρωση και θα συμμετάσχει στην Α2 με ξεκάθαρο στόχο την άνοδο της και την άμεση επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία.

Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως αναφέρεται κανονικά στην προκήρυξη του πρωταθλήματος 2025-2026 ως σωματείο που δικαιούται να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι πιο ξεκάθαροι δεν μπορούμε να γίνουμε...».

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί πως όταν τον Νοέμβριο γίνει η δίκη, αν η ΑΕΚ με τα 21 ονόματα δικαιωθεί μπορεί να «τινάξει στον αέρα» και όλο το πρωτάθλημα, κάτι βέβαια που θα το δούμε όταν και αν γίνει.