Η ενημέρωση του ΠΑΣΑΠΠ για τη Χαντάβα: «Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και θα μεταφερθεί άμεσα εκτός χώρας»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος των βολεϊμπολιστών και βολεϊμπολιστριών ήταν που έδωσε στη δημοσιότητα τα νεότερα αναφορικά με την Εύα Χαντάβα, που εγκλωβίστηκε στο Νεπάλ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια βρίσκεται στο Νεπάλ (κάνοντας το νέο της επαγγελματικό βήμα), όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Η ΕΟΠΕ από την μεριά της σε συνεργασία και με τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού, κ. Βρούτση, κινητοποιήθηκε προκειμένου να γίνουν όλα όσα πρέπει και η Χαντάβα να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΣΑΠΠ, ο Σύνδεσμος βολεϊμπολιστών και βολεϊμπολιστριών ήταν εκείνος που ανέφερε τα καλά νέα καθώς η Εύα Χαντάβα είναι πλέον σε ασφαλές μέρος για να βρεθεί άμεσα εκτός Νεπάλ και φυσικά πίσω στην Ελλάδα.

«Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννη Αχιλλεόπουλου με τη διεθνή αθλήτρια και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Εύα Χαντάβα, από το απόγευμα της Τρίτης, γνωστοποιούμε ότι η αθλήτρια βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί εκτός χώρας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ενημέρωσή του ο ΠΑΣΑΠΠ.