Δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι στην υπόθεση θετικού δείγματος βολεϊμπολίστα, ελπίζει σε δικαίωση ο παίκτης

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα γνωρίζει ο διεθνής βολεϊμπολίστας αν τιμωρηθεί και πόσο από τον ΕΟΚΑΝ. Ο έμπειρος παίκτης έχει ασκήσει έφεση και ελπίζει σε δικαίωση.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση για τιμωρία παίκτη βόλεϊ για τέσσερα χρόνια για υπόθεση ντόπινγκ. Μια τιμωρία που ήταν αρχική και ο ΕΟΚΑΝ έστειλε στον ίδιο τον παίκτη, την Ομοσπονδία, την Λίγκα, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και την WADA, κάτι δηλαδή που γίνεται πάντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Αν βέβαια μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του ΕΟΚΑΝ δεν θα δει κάποιο όνομα δημοσιευμένο και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει κάποια ποινή που να έχει τελεσιδικήσει και ως εκ' τούτου δεν είναι κάτι οριστικό. Η πλευρά του παίκτη μάλιστα θα συνεχίσει την προσπάθεια δικαίωσης του αθλητή κάνοντας έφεση.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από τη στιγμή που εντοπίζεται το θετικό δείγμα ενημερώνεται όπως αναφέραμε ο αθλητής, η οικεία Ομοσπονδία ή η Λίγκα (αν υπάρχει), ο WADA και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Η ομάδα διαχείρισης αποτελεσμάτων του ΕΟΚΑΝ είναι αυτή που επιλαμβάνεται της υπόθεσης και επιβάλει την ποινή σε πρώτο βαθμό. Μια ποινή που δημοσιοποιεί μόνο σε όσους αναφέραμε πιο πάνω. Από την πλευρά του ο αθλητής μόλις πάρει την ποινή στα χέρια του έχει 20 ημέρες προθεσμία προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του. Είτε δηλαδή να αποδεχθεί την παράβαση ζητώντας την επιείκεια στην τιμωρία που αρκετές φορές επιφέρει μια μείωση στην ποινή.

Είτε να μην αποδεχθεί την επιβολή της ποινής, να ζητήσει εξέταση του δεύτερου δείγματος το οποίο έχει παρθεί την ίδια δειγματοληψία και να ζητήσει επίσης ακρόαση από την πρωτοβάθμια επιτροπή του ΕΟΚΑΝ η οποία συνήθως αποτελείται από έναν γιατρό, έναν δικηγόρο και έναν πρώην αθλητή (μπορεί ωστόσο να μην υπάρχει πρώην αθλητής και το τρίτο μέλος να είναι επίσης γιατρός ή δικηγόρος) και ακούει τα επιχειρήματα του εκδίδοντας την απόφαση της.

Αν η απόφαση δεν ικανοποιεί τον αθλητή τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει ακρόαση κι από δευτεροβάθμια επιτροπή του ΕΟΚΑΝ, που αποτελεί και τον τελευταίο βαθμό.

Στην προκειμένη περίπτωση ο αθλητής δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση την ποινή που του επιβλήθηκε, οι εκπρόσωποι του έχουν ήδη καταθέσει έφεση και περιμένουν την ακρόαση του από την πρωτοβάθμια επιτροπή ευελπιστώντας ότι θα μπορέσουν να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.