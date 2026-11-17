Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τον 1900ο τίτλο του.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Σύλλογος ενημέρωσε πως το «τριφύλλι» κατέκτησε τον 1900ο τίτλο της ιστορίας του, αφού κέρδισε το πρωτάθλημα της τριαθλητικής λίγκας whynot.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ

Πανάξιος πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος σήμερα στο Σούνιο, στον 7ο και τελευταίο σταθμό της τριαθλητικής λίγκας της whynot (WTL – Triathlon League), επισφραγίζοντας μια θριαμβευτική αγωνιστική χρονιά.

Αυτός ήταν ο 1900ός τίτλος για τον Σύλλογο και δεύτερος επίσημος για το «πράσινο» τρίαθλο.

Οι «πράσινοι» έδωσαν δυναμικό «παρών» με πολυπληθείς αποστολές σε όλους τους σταθμούς του πρωταθλήματος ανά την Ελλάδα:

* Μεσολόγγι (25–26 Απριλίου 2026)

* Επίδαυρος (30–31 Μαΐου 2026)

* Στρατώνι (6–7 Ιουνίου 2026)

* Λίμνη Πλαστήρα (28 Ιουνίου 2026)

* Κατάκολο (12–13 Σεπτεμβρίου 2026)

* Ναύπλιο (10–11 Οκτωβρίου 2026)

* Σούνιο (14–15 Νοεμβρίου 2026)

Με τη σταθερότητα, τη μαζικότητα και τις κορυφαίες επιδόσεις των αθλητριών και των αθλητών του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Σύλλογος διατήρησε τα σκήπτρα του και κατέκτησε το πρωτάθλημα συλλογών τριάθλου της χώρας με νέο ρεκόρ βαθμών, καταρρίπτοντας την επίδοση που ήδη κατείχε από πέρυσι. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 13.737,1 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Triathlon Academy (8.874,335 βαθμοί) και στην τρίτη τους Los Vathros (4.704,425 βαθμοί).

Παράλληλα, το «Τριφύλλι» κατέκτησε με μεγάλη διαφορά και το παράπλευρο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης (WSL Open Water League) της ίδιας διοργανώτριας, συγκεντρώνοντας 3.338,46 βαθμούς, μπροστά από την Triathlon Academy στη δεύτερη θέση (1.448,67 βαθμοί) και τον Ωκεανό στην τρίτη (975,25 βαθμοί), παγιώνοντας την κυριαρχία του Συλλόγου και στα δύο μέτωπα.