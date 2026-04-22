Η Σάκκαρη απέναντι στην Πλίσκοβα στη Μαδρίτη

H Καρολίνα Πλίσκοβα είναι η πρώτη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στο WTA 1000 της Μαδρίτης.

Μια παλιά της γνώριμη, την Καρολίνα Πλίσκοβα, θα συναντήσει η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο Masters της Μαδρίτης.

Η 34χρονη Τσέχα νίκησε στον 1ο γύρο την αυστριακή Σάνια Κράους με 2-6, 6-1, 6-4 και θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή (24/4).

Η Πλίσκονα, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, πλέον βρίσκεται στο Νο.197 της παγκόσμιας κατάταξης. Με τη Σάκκαρη θα αναμετρηθεί για 8η φορά, με το σκορ να είναι στο 4-3 υπέρ της Τσέχας.

H τελευταία τους συνάντηση ήταν τον Απρίλιο του 2023 στο χωμάτινο τουρνουά της Στουτγκάρδης, με την Πλίσκοβα να επικρατεί με 2-0 σετ για τον 1ο γύρο. Μερικές εβδομάδες νωρίτερα η Σάκκαρη είχε νικήσει με 2-1 στο Indian Wells.

H νικήτρια στον 3ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Ελίζ Μέρτενς ή την Αλεξάντρα Ιάλα.

