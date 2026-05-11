Απίθανο σκηνικό στους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια της AEK με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να τραγουδάει τον ύμνο της Ένωσης στα ελληνικά.

Οι παίκτες της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έστησαν τρελό πάρτι εντός αγωνιστικού χώρου της Allwyn Arena, αλλά και στα αποδυτήρια.

Εκεί οι κιτρινόμαυροι τα... έσπασαν παρουσία και του ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριου Ηλιόπουλου. Οι παίκτες της ΑΕΚ το γιόρτασαν με την ψυχή τους τραγουδώντας μεταξύ άλλων και τον ύμνο της ομάδας.

Μάλιστα ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά που τράβηξε σε βίντεο τη στιγμή, τραγουδούσε και αυτός το «εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια» στα ελληνικά!