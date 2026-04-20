Παπαμιχαήλ: Έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό στο τουρνουά της Μαδρίτης
Η Μαρία Σάκκαρη θα είναι η μόνη ελληνική εκπροσώπηση στο ταμπλό γυναικών του τουρνουά στη Μαδρίτη. Αυτό, γιατί η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό γνωρίζοντας την ήττα με 7-5, 6-3 από τη Σιμόνα Βάλτερτ στα προκριματικά του θεσμού.
Μία αρκετά δύσκολη αντίπαλος για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία στο πρώτο σετ ήταν αρκετά ανταγωνιστική, ενώ στο δεύτερο δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω για να αποτρέψει την ήττα.
Με τη νίκη αυτή η τενίστρια από την Ελβετία θα περάσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου θ' αντιμετωπίσει την Ντομίνικα Σάλκοβα με στόχο την είσοδο στο κυρίως ταμπλό της ισπανικής διοργάνωσης.
Σημειώνεται πως η Μαρία Σάκκαρη στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει την 23χρονη Τζάνις Τζεν από την Ινδονησία, που βρίσκεται στο Νο.40 της παγκόσμιας κατάταξης.
