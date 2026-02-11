- Έσβησε set point και στο tie-break κυριάρχησε
Το νικηφόρο σερί της στο τουρνουά της Ντόχα συνεχίζει η Μαρία Σάκκαρη! Μετά από την επικράτηση επί της Τζασμίν Παολίνι, η Ελληνίδα δυσκολεύτηκε απέναντι στη Βαρβάρα Γκράτσεβα την οποία νίκησε με 7-6(3), 6-0.
Ένα ματς δύο... προσώπων, όπως αποδεικνύει και το τελικό σκορ, με τη Μαρία Σάκκαρη να κατακτά πολύ δύσκολα το πρώτο σετ και στη συνέχεια να κυριαρχεί στο court. Η νίκη αυτή τη έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, όπου περιμένει μία εκ των Ντάρια Κασάτκινα ή Ίγκα Σβιόντεκ.
Έσβησε set point και στο tie-break κυριάρχησε
Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια είδε τη Βαρβάρα Γκράτσεβα να πραγματοποιεί σερί 3-0, πετυχαίνοντας ένα break στο σερβίς της. Βέβαια, η αντίδραση της 30χρονης ήρθε άμεσα. «Άνοιξε» λογαριασμό στο ματς (3-1) και στη συνέχεια κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσα, βρίσκοντας απάντηση στο σερί της Γαλλίδας (3-3).
Σε εκείνο το σημείο η Γκράτσεβα σταμάτησε το σερί της Σάκκαρη. Πήρε το service game της (4-3) και κατάφερε να βρει ακόμη ένα break στο σερβίς της Σάκκαρη (5-3). Μάλιστα, σέρβιρε για να κλείσει το σετ, όμως η Νο.52 του κόσμου δεν την άφησε. Αρχικά, πέτυχε το πολυπόθητο break (5-4) και στη συνέχεια κράτησε δύσκολα το σερβίς της στο οποίο έσβησε set point της Γράτσεβα (5-5).
Οι δύο τενίστριες διατήρησαν σε καλά επίπεδα το σερβίς της και το σετ κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, η Σάκκαρη ήταν κυριαρχική! Με 4-0 σερί έβαλε τις βάσεις για να επικρατήσει. Μόλις βρήκε το πρώτο set point, η 30χρονη δεν λάθεψε και έκανε το 7-3 για να κατακτήσει το σετ με 7-6(3).
«Καθάρισε» σε λιγότερο από μισή ώρα για να πάρει την πρόκριση
Το δεύτερο σετ μετετράπη σε ελληνικό... μονόλογο στο court της Ντόχα. Η Μαρία Σάκκαρη με τεράστια αυτοπεποίθηση από το πρώτο κερδισμένο σετ επέβαλε το μομέντουμ της. Από την άλλη, η Βαρβάρα Γκράτσεβα έμοιαζε ανήμπορη ν' αντιδράσει, πραγματοποιώντας πολλά αβίαστα λάθη.
Το ένα break διαδέχθηκε το άλλο και έτσι η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε στο bagel (6-0), χωρίς ν' αφήνει περιθώρια στην αντίπαλό της.
