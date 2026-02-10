Το δικό της σχόλιο μετά τη νίκη της επί της Τζασμίν Παολίνι έκανε η Μαρία Σάκκαρη, τονίζοντας πως αυτό το αποτέλεσμα ήταν σαν... δήλωση ενόψει συνέχειας.

Ως μία νίκη - δήλωση χαρακτήρισε την επικράτησή της επί της Τζασμίν Παολίνι η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε στη φάση των "16", κάνοντας μία κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στη Νο.6 του ταμπλό.

Η ίδια, μετά στις δηλώσεις της, έκανε ξεκάθαρο πως θέλει ν' ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, τονίζοντας πως η συνεργασία της με τον Τομ Χιλ είναι κάτι το οποίο την βοηθά πολύ.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη

«Στόχος μου ήταν να μην αφήσω χώρο στην Παολίνι να αναπνεύσει. Είναι μία νίκη-δήλωση!

Έπρεπε να εμπιστευτώ τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν εύκολο λόγω της πτώσης της στην κατάταξη. Πλέον νιώθω τα κομμάτια του παιχνιδιού μου να ενώνονται ξανά.

Η συνεργασία με τον Τομ Χιλ με βοηθά να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου, καθώς γνωρίζει το παιχνίδι μου καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον»