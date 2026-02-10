Την ώρα της αναμέτρησής της στη φάση των "16" του τουρνουά στη Ντόχα έμαθε η Μαρία Σάκκαρη...

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει απέναντι στη Βαρβάρα Γκράτσεβα για τη φάση των "16" του τουρνουά στη Ντόχα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα προημιτελικά, με τους διοργανωτές ν' ανακοινώνουν την ώρα του πρώτου σερβίς.

Ο αγώνας της 30χρονης τενίστριας θ' ανοίξει το πρόγραμμα της Τετάρτης (11/2), πράγμα που σημαίνει πως αναμένεται να ξεκινήσεις περίπου στις 12:00 ώρα Ελλάδας. Αυτή θα είναι η τέταρτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τη Μαρία Σάκκαρη να προηγείται με 2-1 στο Head to Head.

H νικήτρια της αναμέτρησης θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ματς ανάμεσα σε Ντάρια Κασάτκινα και Ίγκα Σβιόντεκ. Το ματς θα μεταδοθεί από τα κανάλι Novasports και πιο συγκεκριμένα από το Novasports 6.