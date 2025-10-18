Την επόμενη αντίπαλό της, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού αγώνα στο τουρνουά του Τόκιο, έμαθε Μαρία Σάκκαρη για τη διεκδίκηση μίας θέσης στο κυρίως ταμπλό του θεσμού...

Ένα γύρο μακριά από το κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την επόμενη αντίπαλό της στην προκριματική φάση του ιαπωνικού θεσμού, όπου θα διεκδικήσει μία θέση στο κυρίως ταμπλό.

Η 30χρονη αθλήτρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σούζαν Λάμενς. Η Ολλανδέζα τενίστρια επικράτησε της Αλεξάντρα Σάσνοβιτς με 6-4, 0-6, 6-4 στον πρώτο προκριματικό γύρο, μετά από ένα γεμάτο παιχνίδι.

Έτσι, η Νο. 57 του κόσμου θα παίξει κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη για μία θέση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Αυτή θα είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, καθώς στο παρελθόν δεν έχουν βρεθεί ποτέ ως αντίπαλες στο court.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Σάκκαρη, στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού γύρου πήρε τη νίκη επί της Ζεϊνέπ Σονμέζ με 7-5, 6-3.

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube