Μετά το πέρασμά του από το Six Kings Slam, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε επίσημα παιχνίδια μέσω του τουρνουά στη Βιέννη. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του, καθώς και το μονοπάτι του στη διοργάνωση της Αυστρίας.

Ο νεαρό αθλητής στον πρώτο γύρο θα κληθεί να παίξει με έναν αρκετά απαιτητικό αντίπαλο, τον Λορέντζο Μουζέτι. Οι δυο τους έχουν βρεθεί δύο φορές μέσα στο 2025, με τον Ιταλό να επικρατεί στα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο, αλλά και στη φάση των "32" της Μαδρίτης. Παρόλα αυτά ο Τσιτσιπάς διατηρεί το πάνω χέρι στο μεταξύ τους H2H, μετρώντας πέντε νίκες έναντι δύο του αντιπάλου του.

Σε περίπτωση νίκης του 27χρονου, στον δεύτερο γύρο θα βρεθεί αντίπαλος είτε με τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί είτε με τον Νικολάι Μπούντκοφ Κιρ. Στα προημιτελικά, πιθανότερος αντίπαλος για τον Έλληνα είναι ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ενώ στα ημιτελικά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μοιάζει ο πρώτος υποψήφιος για να σταθεί απέναντι στον Έλληνα.

Το άλλο μέρος του ταμπλό έχει επικεφαλής τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος κάνει πρεμιέρα με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Πιθανοί προημιτελικοί

Γιανίκ Σίνερ - Αλεξάντερ Μπούμπλικ

Άλεξ Ντε Μινόρ - Αντρέι Ρούμπλεφ

Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Λορέντσο Μουζέτι

Κάρεν Χατσάνοφ - Αλεξάντερ Ζβέρεφ

