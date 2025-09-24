Η Μαρία Σάκκαρη έπειτα από μαραθώνιο τριών ωρών και 29 λεπτών νίκησε την Άσλιν Κρούγκερ με 7-6(5), 6-7(5), 7-5 κι εξασφάλισε την παρουσία της στον 2ο γύρο στο WTA 1000 του Πεκίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στην Αμερικανίδα, Άσλιν Κρούγκερ κι επικρατώντας με 7-6(5), 6-7(5), 7-5 προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο WTA 1000 του Πεκίνου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντεζ από τον Καναδά.

Σε ένα παιχνίδι διάρκειας τριών ωρών και 29 λεπτών, με συνεχείς μεταπτώσεις στην απόδοση των παικτριών και 148 συνολικά αβίαστα λάθη, η Μαρία Σάκκαρη ήταν αυτή που είχε τον τελευταίο λόγο στο 3ο σετ, εκεί όπου βρέθηκε πίσω με 4-2, όμως έφθασε στην ανατροπή και στην πρόκριση.

Η Σάκκαρη τελείωσε τον αγώνα με 20 winners και 60 αβίαστα λάθη, αλλά στο τέλος δεν τα πλήρωσε καθώς η Κρούγκερ υπέπεσε σε 88 αβίαστα λάθη και οι 35 winners που είχε, δεν έφθασαν.

A WINNER AT LAST 🙏@mariasakkari grinds out a third set victory over Krueger 7-6, 6-7, 7-5.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/LAw8qUKleL — wta (@WTA) September 24, 2025

«Πέταξε» τρία set points, επέζησε στο tie break

Η Κρούγκερ έσωσε δύο break points πριν κατακτήσει το εναρκτήριο game, με τη Σάκκαρη να «σβήνει» τρία break points με τη σειρά της και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Η Σάκκαρη με άνεση ισοφάρισε 2-2, στο 5ο game δημιούργησε διπλό break point και στην πρώτη ευκαιρία το πέτυχε, προσπερνώντας με 3-2. H 30χρονη Ελληνίδα χωρίς προβλήματα έκανε το 4-2 και με νέο break ξέφυγε με 5-2.

Η Σάκκαρη σέρβιρε για την κατάκτηση του 1ου σετ, δεν εκμεταλλεύτηκε τρία set points, «έσβησε» τρία break points, όμως η Κρούγκερ στην 4η ευκαιρία της στο game, έφθασε στο στόχο της, μειώνοντας σε 5-3.

Η Κρούγκερ έκανε το 5-4, με τη Σάκκαρη να έχει νέα ευκαιρία στο σερβί της για να τελειώσει το σετ, άρχισε με δύο winners, όμως στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικά αβίαστα λάθη, που έφεραν νέο break από την Κρούγκερ και την ισοφάριση σε 5-5.

Grit, grind and Greek fire 🔥@mariasakkari's pick of the points in the tiebreaker that edged her over the line in the first set over Krueger.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/5ml82szOGg — wta (@WTA) September 24, 2025

Η Αμερικανίδα με το 4ο στη σειρά κερδισμένο game προσπέρασε με 6-5, όμως η Σάκκαρη με love game οδήγησε το σετ στο tie break.

Εκεί τα mini breaks έπεφταν «βροχή», η Κρούγκερ προσπέρασε με 2-1, η Σάκκαρη έκανε το 3-2 στο σερβίς της Αμερικανίδας, όμως βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ με 4-3. Με νέα mini breaks η Σάκκαρη έφερε νέα ανατροπή (5-4), έφθασε στο 6-5 κι από το λάθος της Κρούγκερ κατέκτησε το σετ με 7-6(5).

Έσωσε δύο set points, «λύγισε» στο tie break

Η Σάκκαρη άνοιξε με love game το 2ο σετ, προηγήθηκε 0-40, όμως η Κρούγκερ με πέντε στη σειρά πόντους ισοφάρισε σε 1-1.

Παρόμοιο σενάριο με διαφορετικό φινάλε είχε το επόμενο game, η Σάκκκαρη αρχικά έσωσε το τριπλό break point, όμως δεν απέφυγε τη ζημιά στην επόμενη ευκαιρία της η Κρούγκερ, έκανε το break για το 2-1.

H Σάκκαρη με forehand winner μείωσε σε 3-2 και στη συνέχεια σε 4-3. Στο 8ο game ήρθε το ζητούμενο για τη Σάκκαρη, που έφθασε σε break point και μετά το διπλό λάθος από την Κρούγκερ το πέτυχε, ισοφαρίζοντας σε 4-4.

Κρατώντας το σερβίς της η Ελληνίδα πήρε το προβάδισμα με 5-4, με την Κρούγκερ να ισοφαρίζει σε 5-5. Μάλιστα με love game, η Αμερικανίδα πέτυχε τη δική της ανατροπή για το 6-5 και σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ.

H Σάκκαρη βρήκε break point, η Κρούγκερ το μετέτρεψε σε set point, που το πέταξε με διπλό λάθος, η Σάκκαρη με winner έσωσε νέο set point και στη νέα της ευκαιρία έφθασε στο break για το 6-6.

Third set confirmed! 🚨



The epic matchup between @mariasakkari and Ashlyn

Krueger is going the distance.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/37mQMb4yof — wta (@WTA) September 24, 2025

Στο νέο tie break η Κρούγκερ έκανε το 2-0, ξέφυγε με 4-1 και 5-2, η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 5-5, όμως η Αμερικανίδα πήρε τους δύο επόμενους πόντους, κατακτώντας το 2ο σετ με 7-6(5).

Με ανατροπή έφθασε στην πρόκριση

Το 3ο σετ δεν άρχισε καλά για τη Σάκκαρη, η Κρούγκερ προηγήθηκε με 1-0, με την Αμερικανίδα να προηγείται με 15-40 και στη 2η ευκαιρία να πετυχαίνει break για το 2-0.

Η Σάκκαρη στο 3ο game αρχικά δεν εκμεταλλεύτηκε το break point στο 30-40, όμως στη νέα ευκαιρία της «έσπασε» το σερβίς της Αμερικανίδας, μειώνοντας σε 2-1 και φέρνοντας νέα δεδομένα στο σετ.

Με άνεση ισοφάρισε σε 2-2, με την Κρούγκερ να απαντά με οκτώ στη σειρά πόντους και να ξεφεύγει εκ νέου με 4-2.

You couldn't call this game 😤@mariasakkari is currently tied with Ashlyn

Krueger 4-4 in the final set.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/E0Q4xDNZ29 — wta (@WTA) September 24, 2025

Όμως οι ισορροπίες άλλαξαν και πάλι, η Σάκκαρη προηγήθηκε απάντησε με δικό της break για το 4-3 κι εύκολα ισοφάρισε σε 4-4.

Στο 9ο game η Σάκκαρη στη δεύτερη ευκαιρία της πέτυχε νέο break, για να περάσει κεφάλι στο σκορ με 5-4, έχοντας την ευκαιρία να φθάσει στην πρόκριση.

Όμως και πάλι έλειψε η σταθερότητα, η Κρούγκερ βρήκε break ισοφαρίζοντας σε 5-5, αλλά ακολούθησε νέο break από τη Σάκκαρη για το 6-5 και νέα ευκαιρία στο σερβίς της να κλείσει τον αγώνα. Κι αυτή τη φορά δεν άφησε την ευκαιρία, στο 2ο match point έφθασε στο 7-5 και στην πρόκριση.