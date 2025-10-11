H Σαμπαλένκα «κάηκε» στο 21 από την Πεγκούλα στη Γουχάν
Η Τζέσικα Πεγκούλα ήταν αυτή που σταμάτησε το σερί 20 νικών που μετρούσε η Αρίνα Σαμπαλένκα στη Γουχάν, σε ένα συναρπαστικό ημιτελικό η Αμερικανίδα επιβλήθηκε με 2-6, 6-4, 7-6(2) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στο WTA 1000.
H Σαμπαλένκα που στόχευε στον 4ο διαδοχικό της τίτλο στο τουρνουά της πόλης στην Κίνα, πήρε εύκολα το 1ο σετ με 6-2, προηγήθηκε με 5-3 στο 3ο σετ, όμως η Πεγκούλα προσπέρασε με 6-5, είχε δύο match points, όμως δέχθηκε το break από τη Σαμπαλένκα, με την πρόκριση να κρίνεται στο tie break, όπου η Πεγκούλα επικράτησε με 7-2 και με 7-6(2), έκλεισε θέση στο τελικό, όπου θα δικδικήσει τον 4ο τίτλο της μέσα στο 2025.
BREATHTAKING 💪— wta (@WTA) October 11, 2025
Jess Pegula battles back from a set down against Sabalenka to win the deciding tiebreak 7-2. An absolute classic in Wuhan!
#WuhanOpen pic.twitter.com/bEXfnfZKnC
Εκεί θα συναντήσει την Κόκο Γκοφ, η Αμερικανίδα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα με την Τζασμίν Παολίνι, νικώντας με 6-4, 6-3, που επιστρέφει σε τελικό μετά τον θρίαμβό της στις αρχές Ιουνίου στο Roland Garros.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.