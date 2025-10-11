H Σαμπαλένκα «κάηκε» στο 21 από την Πεγκούλα στη Γουχάν

Η Τζέσικα Πεγκούλα νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ, πέρασε στον τελικό στο WTA 1000 της Γουχάν, σταματώντας το σερί των 20 νικών της Λευκορωσίδας στο τουρνουά.

Η Τζέσικα Πεγκούλα ήταν αυτή που σταμάτησε το σερί 20 νικών που μετρούσε η Αρίνα Σαμπαλένκα στη Γουχάν, σε ένα συναρπαστικό ημιτελικό η Αμερικανίδα επιβλήθηκε με 2-6, 6-4, 7-6(2) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στο WTA 1000.

H Σαμπαλένκα που στόχευε στον 4ο διαδοχικό της τίτλο στο τουρνουά της πόλης στην Κίνα, πήρε εύκολα το 1ο σετ με 6-2, προηγήθηκε με 5-3 στο 3ο σετ, όμως η Πεγκούλα προσπέρασε με 6-5, είχε δύο match points, όμως δέχθηκε το break από τη Σαμπαλένκα, με την πρόκριση να κρίνεται στο tie break, όπου η Πεγκούλα επικράτησε με 7-2 και με 7-6(2), έκλεισε θέση στο τελικό, όπου θα δικδικήσει τον 4ο τίτλο της μέσα στο 2025.

BREATHTAKING 💪



Jess Pegula battles back from a set down against Sabalenka to win the deciding tiebreak 7-2. An absolute classic in Wuhan!

#WuhanOpen pic.twitter.com/bEXfnfZKnC — wta (@WTA) October 11, 2025

Εκεί θα συναντήσει την Κόκο Γκοφ, η Αμερικανίδα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα με την Τζασμίν Παολίνι, νικώντας με 6-4, 6-3, που επιστρέφει σε τελικό μετά τον θρίαμβό της στις αρχές Ιουνίου στο Roland Garros.