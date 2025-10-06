Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα στον αγώνα του διπλού, όπου έκανε δίδυμο μαζί με την Ντόνα Βέκιτς, από τις Ίβα Γιόβιτς και Τζουλιάνα Όλμος με σκορ 5-7, 6-3, 10-8...

Μπορεί η Μαρία Σάκκαρη να μην έλαβε μέρος στο ταμπλό του μονού στο τουρνουά της Γουχάν, αλλά έπαιξε στο διπλό όπου και μπήκε τελευταία στιγμή μαζί με τη Ντόνα Βέκιτς. Στον πρώτο γύρο, οι δύο αθλήτριες γνώρισαν την ήττα από τις Ίβα Γιόβιτς και Τζουλιάνα Όλμος με σκορ 5-7, 6-3, 10-8 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ένας ματς στο οποίο το δίδυμο της Ελληνίδας τενίστριας ξεκίνησε πολύ δυνατά και με ένα break σε κρίσιμο σημείο πήρε το προβάδισμα με 7-5. Η αντίδραση των αντιπάλων των Μαρίας Σάκκαρη και Ντόνα Βέκιτς ήταν ηχηρή μιας και με 6-3 έστειλαν την υπόθεση νίκη-πρόκριση στο super tie break.

Εκεί, οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ, ωστόσο οι Γιόβιτς και Όλμος στην τελική ευθεία εμφανίστηκαν καλύτερες, επικρατώντας με 10-8 ώστε να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο του διπλού.

Σημειώνεται πως η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για το φινάλε της στη σεζόν και ο τελευταίος σταθμός της θα είναι η Ιαπωνία. Θα παίξει την προσεχή εβδομάδα (13-19/10) στην Οσάκα (WTA 250) και θα ακολουθήσει το 500άρι του Τόκιο (20-26/10).