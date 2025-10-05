O Σίνερ αποχώρησε, υποφέροντας από κράμπες στη Σαγκάη

Ο Γιάνικ Σίνερ δεν άντεξε στις συνθήκες της Σαγκάης και αποχώρησε κουτσαίνοντας στον αγώνα του με τον Τάλον Γκρίκσπουρ.

Η προσπάθεια του Γιάνικ Σίνερ να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Masters της Σαγκάης είχε άδοξο τέλος, ο 24χρονος Ιταλός υποφέροντας από κράμπες, αποχώρησε υποβασταζόμενος και κουτσαίνοντας στο 3ο σετ του αγώνα με τον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπουρ.

Ο Σίνερ είχε πάρει το 1ο σετ με 7-6(3), ο Γκρίκσπουρ απάντησε με 7-5 κι όταν ο Ολλανδός προηγήθηκε με 3-2, ο Σίνερ αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Οι δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και η υψηλή υγρασία φάνηκε να ταλαιπωρούν τον Σίνερ από το τέλος του 2ου σετ, όταν με βρεγμένες πετσέτες γύρω από τον λαιμό του.

Στο 3ο σετ ο Σίνερ έδειχνε να προβληματίζεται περισσότερο, να κάνει μασάζ στο δεξί του μηρό, μετά το 3ο game δεν έκατσε στην καρέκλα του, κάνοντας διατάσεις, όμως τελικά δεν άντεξε.

The video of the physio helping Jannik Sinner walk to his chair before retiring from the match in Shanghai.



Really tough scenes to watch.



Come back stronger. ❤️‍🩹

pic.twitter.com/JqrLYNDQ5M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2025

«Άθλιες οι συνθήκες στη Σαγκάη»

«Σίγουρα δεν είναι αυτός ο τρόπος για να νικήσεις. Οι συνθήκες είναι άθλιες εδώ στη Σαγκάη όλη την εβδομάδα. Νόμιζα ότι ήμασταν λίγο τυχεροί που παίξαμε το βράδυ χωρίς ήλιο, αλλά με δύο ώρες και 36 λεπτά στο ρολόι, στη μέση του τρίτου σετ... Λυπάμαι γι' αυτόν, του εύχομαι ταχεία ανάρρωση»», είπε ο Γκρίκσπουρ.

Ο Γκρίκσπουρ στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει τον Πολωνό, Βαλεντίν Βασόρ (Νο.204), που απέκλεισε τον Τόμας Μάχατς με 6-0, 3-1.

Νωρίτερα την πρόκριση με ανατροπή είχε εξασφαλίσει και ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Γιανίκ Χάφμαν με 4-6, 7-5, 6-3 και τώρα ο Σέρβος θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό, Τζάουμε Μουνάρ.

