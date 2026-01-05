Ο Παπαδάτος χάρισε τη νίκη στο Saint Francis κόντρα στο Fairleigh Dickinson με τρίποντο στο τέλος.

Clutch Παπαδάτος στη νίκη του Saint Francis με 85-82 επί του Fairleigh Dickinson. Ο Έλληνας γκαρντ ανέλαβε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με buzzer beater τρίποντα χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του.

Έπαιξε 19 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 1/2 τρίποντα, 2/5 δίποντα, 2/2 ελεύθερες βολές, 3 ριμπάουντ και δύο κλεψίματα.

Τη σεζόν που διανύουμε, μετρά 7.1 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ ανά ματς. Οι 9 πόντοι που πέτυχε είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση του τη φετινή σεζόν.