NCAA: Φοβερό buzzer beater τρίποντο νίκης του Παπαδάτου
Clutch Παπαδάτος στη νίκη του Saint Francis με 85-82 επί του Fairleigh Dickinson. Ο Έλληνας γκαρντ ανέλαβε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με buzzer beater τρίποντα χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του.
Έπαιξε 19 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 1/2 τρίποντα, 2/5 δίποντα, 2/2 ελεύθερες βολές, 3 ριμπάουντ και δύο κλεψίματα.
Τη σεζόν που διανύουμε, μετρά 7.1 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ ανά ματς. Οι 9 πόντοι που πέτυχε είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση του τη φετινή σεζόν.
🚨PAPADATOS BUZZER BEATER 🚨#SCtop10 @ESPNAssignDesk @nechoops pic.twitter.com/fofh2y1d5i— Saint Francis Men’s Basketball (@RedFlashMBB) January 4, 2026
