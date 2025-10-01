H Nαβάρο απέκλεισε με bagel set τη Σβιόντεκ στο Πεκίνο

Η Έμμα Ναβάρο είδε την Ίγκα Σβιόντεκ να κάνει 70 αβίαστα λάθη και με bagel set την απέκλεισε με 2-1 στο WTA 1000 του Πεκίνου.

H Έμμα Ναβάρο στις δύο προηγούμενες συναντήσεις της με αντίπαλο την Ίγκα Σβιόντεκ είχε κερδίσει όλα κι όλα πέντε games, όμως τώρα η 24χρονη Αμερικανίδα έφθασε στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της, επικρατώντας στα τρία σετ με 6-4, 4-6, 6-0 και παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά στο WTA 1000 του Πεκίνου.

H Σβιόντεκ μέχρι σήμερα είχε φθάσει 34 φορές σε bagel set σε WTA 1000, τώρα η Ναβάρο, την... κέρασε με το ίδιο νόμισμα.

Η παίκτρια από την Πολωνία τελείωσε τον αγώνα με 70 αβίαστα λάθη (21 η Ναβάρο) κι έτσι πήγαν χαράμι οι 35 winners, όταν την ίδια στιγμή η Ναβάρο είχε 21.

Στα προημιτελικά η Ναβάρο θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα, που με τη σειρά της απέκλεισε τη Μάρτα Κότσιουκ με 6-3, 6-7(4), 6-1.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποιεί η Βρετανίδα, Σονάι Κάρταλ, με την 23χρονη να αφήνει εκτός συνέχειας τη Μίρα Αντρέεβα με 7-5, 2-6, 7-5 και να συνεχίζει στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα. Η Κάρταλ ήδη έχει ανέβει 21 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κι έχει αναρριχηθεί στο Νο.60.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό η Κόκο Γκοφ συνεχίζει την πορεία υπεράσπισης του τίτλου, νίκησε την Μπελίντα Μπέντσιτς με 4-6, 7-6(4), 6-2 και στα προημιτελικά θα παίξει με τη Γερμανίδα, Έβα Λις.