Η Πάουλα Μπαντόσα πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Πεκίνου, επικρατώντας της Αντονία Ρούτζιτς με 6-3, 7-6(2) για να πανηγυρίσει την πρώτη της επικράτηση μετά από τρεις μήνες.

Η επιστροφή της Πάουλα Μπαντόσα σε τουρνουά της WTA συνοδεύτηκε με νίκη, με την Ισπανίδα να επικρατεί της Αντονία Ρούτζιτς με 6-3, 7-6(2) στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο και να παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ισπανίδας τενίστριας μετά από τρεις μήνες, χρονικό διάστημα στο οποίο η αθλήτρια ανάρρωνε από τον τραυματισμό που την ταλαιπωρούσε και την ανάγκασε να αποσυρθεί από το US Open. Τελευταία της νίκη ήταν στο Wimbledon απέναντι στην Έμμα Ναβάρο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, στο πρώτο σετ η Νο.18 του κόσμου έβαλε από νωρίς τις βάσεις για να πάρει το προβάδισμα. Ένα break στην αρχή (2-1) και ένα στο τέλος του σετ, της έδωσαν το σετ με 6-3 και συνάμα το... κεφάλι στο ματς.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο δύσκολο για την Ισπανίδα. Προφανώς η απουσία της από τα court ήταν αιτία για να υπάρχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Δέχθηκε δύο φορές break και ισάριθμες φορές απάντησε με το σετ να οδηγείται στο tie-break. Εκεί, η Ισπανίδα ήταν κυρίαρχη και με 7-2 έκλεισε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη - πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο η Πάουλα Μπαντόσα θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια από την αναμέτρηση Μούχοβα - Κιρστέα.

