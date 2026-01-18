Η Μπενφίκα του Παυλίδη νίκησε 2-0 εκτός τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου. Αυτογκόλ ο Ντόι, αποχώρησε στο 74΄ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού.

Η Ρίο Άβε υποδέχθηκε την Μπενφίκα σε έναν ακόμα ελληνικό... εμφύλιο, με την ομάδα του Παυλίδη να κερδίζει 2-0. Στο -7 και στην 3η θέση οι Αετοί, στην 11η θέση οι γηπεδούχοι. Το συγκρότημα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 2-0 με τον Ανδρέα Ντόι να συμβάλει, άθελά του, στο προβάδισμα αυτό! Βασικός και ο Αθανασίου, o οποίος βγήκε στο 73', ενώ ο Παπακανέλλος πήρε τη θέση του Ντόι ένα λεπτό νωρίτερα.

Οι Αετοί έβαλαν από νωρίς γερές βάσεις νίκης, με τον Ριμπέιρο να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά στο 16'. Εννέα λεπτά αργότερα, ένα απίστευτο αυτογκόλ του Ντόι διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων, με τον 23χρονο χαφ να προσπαθεί να εξιλεωθεί στη συνέχεια μα να χάνει καλή ευκαιρία στο 40'. Στο 69' ο Κλέιτον μείωσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ευκαιρία καλή είχε και ο Παυλίδης, ο οποίος στο 72' δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά. Ο Αντρέ Λουίζ μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, αλλά και της Μπενφίκα αποχώρησε στο 74', χωρίς να εντυπωσιάσει, έχοντας μόνο κάποιες καλές ενέργειες.

