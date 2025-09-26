Οι πρεμιέρες των Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Άλεξ Ντε Μινόρ σοτ τουρνουά της Κίνας συνοδεύτηκαν με νίκες - προκρίσεις στον δεύτερο γύρο του 500αριου τουρνουά της Ασίας...

Με νικηφόρα αποτελέσματα ξεκίνησαν οι Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Άλεξ Ντε Μινόρ της υποχρεώσεις τους στο ασιατικό swing, επικρατώντας των Κάμερον Νόρι και Γιουντσαοκέτε Μπου στον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Κίνα.

Προηγήθηκε η αναμέτρηση του Άλεξ Ντε Μινόρ, κυριαρχώντας του Κινέζου τενίστα με 6-4, 6-0 σε ένα ματς με δύο πρόσωπα. Στο πρώτο σετ ο Αυστραλός μπήκε αρκετά μουδιασμένος, ενώ στο δεύτερο δεν άφησε καμία ελπίδα στον αντίπαλό του να πιστέψει πως μπορεί να πάρει κάτι καλό από μεταξύ τους ματς.

Επόμενος αντίπαλος του Νο.8 στον κόσμο θα είναι ο Αρτούρ Ρίντερκνες, ο οποίος επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-4 του Νταβίντ Γκοφάν.

Λίγο αργότερα ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ μπήκε στο court, όπου αντιμετώπισε τον Κάμερον Νόρι. Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4 του Βρετανού, περνώντας στην επόμενη φάση του ασιατικού τουρνουά. Όσον αφορά τον αγώνα, ο Νο.18 του κόσμου είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και με πέντε break έναντι δύο του αντιπάλου του κατάφερε να κλείσει τα σετ για να πάρει τη νίκη.

Στην επόμενη φάση ο Μεντβέντεφ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, ο οποίος πήρε τη νίκη επί του Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι με 6-1, 6-3.