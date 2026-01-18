Η Μπέτις πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη, 2-0, εις βάρος της Βιγιαρεάλ λίγες ημέρες πριν έρθει στην Ελλάδα για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Με καλή ψυχολογία θα έρθει στην Ελλάδα για το ματς με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη (22/01, 19:45) η Μπέτις, που επιβλήθηκε 2-0 της Βιγιαρεάλ εντός έδρας και εδραιώθηκε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας της La Liga.



Καλός ο ρυθμός στο πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή της μπάλας και το Κίτρινο Υποβρύχιο να απειλεί στην αντεπίθεση. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Αυτό, άνοιξε στο 57ο λεπτό, όταν ο Ρουιμπάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από κακή αντίδραση της αντίπαλης άμυνας.

Η συνέχεια του ματς είχε αξιόλογες στιγμές εκατέρωθεν και μπόλικα νεύρα, με την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι να εξασφαλίζει και αριθμητικό πλεονέκτημα στο 75', λόγω αποβολής με του Κομεσάνια με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον Λο Σέλσο. Οι Βερδιμπλάνκος σφράγισαν τη νίκη με δυνατό σουτ του Φορνάλς στο 83ο λεπτό και πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη πριν έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουν τους Θεσσαλονικείς για το Europa League.



Η ενδεκάδα της Μπέτις



Βάγιες - Ρουιμπάλ, Μπάρτρα, Νατάν, Γκόμεθ - Αλτιμίρα, Λο Σέλσο (79' Ρικέλμε), Ρόκα - Άντονι (89' Ορτίθ), Άβιλα (72' Γκαρθία), Φορνάλς

Ανάσα με ανατροπή για Οσασούνα



Να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας της La Liga κατάφερε η Οσασούνα, που επικράτησε 3-2 με ανατροπή της Οβιέδο εντός έδρας. Οι νεοφώτιστοι προηγήθηκαν δις με Βίνας (40') και Ρέινα (68'), όμως ο Μπούντιμιρ είχε ισάριθμες απαντήσεις στο 45ο και στο 75ο λεπτό, με τον Μουνιόθ να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 90+2'!



Κατρακυλάει η Μπιλμπάο από χατ τρικ του Μουρίκι



Νέα ήττα για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία λύγισε με 3-2 στις Βαλεαρίδες Νήσους από τη Μαγιόρκα και έμεινε στο -5 από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Οι Νησιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 5΄με τον Μουρίκι, όμως οι Βάσκοι ισοφάρισαν άμεσα με τον Ουνάι Γκόμεθ τρία λεπτά αργότερα. Στο 42΄ο Κοσοβάρος φορ βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-1 της Μαγιόρκα, με την Μπιλμπάο να ισοφαρίζει λίγο πριν από το ημίχρονο με τον Νίκο Γουίλιαμς. Στο 69΄ωστόσο ο Μουρίκι ολοκλήρωσε το χατ τρικ από την άσπρη βούλα και υπέγραψε το τρίποντο της Μαγιόρκα που ξέφυγε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.