Η Μαρσέιγ επιβλήθηκε της Ανζέ με 5-2 εκτός έδρας και αποσπάστηκε στο +3 από την Λιλ στο κυνήγι της 3η θέσης που δίνει εισιτήριο για το Champions League.

Στο 19΄ο Γκουιρί πήρε την πάσα του Μουρίγιο και εκείνος πρόλαβε τον αντίπαλό του και με προβολή άνοιξε το σκορ. Στο 24΄μετά από ωραία συνεργασία της ομάδας, ο Γκρίνγουντ έκανε το ένα - δύο με τον Έμερσον και εκτέλεσε στην στη δεξιά γωνία χαμηλά γράφοντας το 2-0. Στο 34΄ο Τραορέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και ακολούθησε στο 40΄ο Γουέα, που κάρφωσε με κεφαλιά για το 4-0. Στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου η Ανζέ μείωσε με τον Σμπάι. Ο ρυθμός στο β΄ ημίχρονο έπεσε αλλά στο 88΄ο Παϊσάο σημείωσε το πέμπτο γκολ. Τέλος η Ανζέ μείωσε σε 5-2 στο 90΄+2' με τον Αλεβινά, που σημάδεψε την αριστερή γωνία.

Πάρτι της Τουλούζ επί της Νις

Η Τουλούζ ήταν καταιγιστική κόντρα στη Νις και με 5-1 επανήλθε στις νίκες και στο -4 από την 6η θέση που βγάζει σε ευρωπαϊκή έξοδο. Μόλις στο 7΄ο Ιντάλγο βρέθηκε τετ-ατ-τετ με τον τερματοφύλακα και με ένα ωραίο τελείωμα έδωσε το προβάδισμα και στο 45' ο Μαγκρί έγραψε το 2-0. Στο 49' ο Γουάχι σημάδεψε στην αριστερή γωνία μειώνοντας σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους αλλά μετά η Τουλούζ ήταν ασταμάτητη. Στο 55΄ο Ιντάλγκο χτύπησε ξανά για να πάρει την σκυτάλη ο Κάσερες στο 74΄. Στο 80΄ο Βιγκνόλο με ένα δυνατό σουτ ανέβασε το σκορ στο 5-1 δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην νίκη.