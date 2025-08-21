Η Μαρία Σάκκαρη κληρώθηκε με τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία στον 1ο γύρο του US Open, ενώ αμέσως μετά... καιροφυλακτεί η Ελίνα Σβιτόλινα.

H Mαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο US Open, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νέα Υόρκη. Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια βρίσκεται στο κάτω μέρος του ταμπλό και στο τεταρτημόριο όπου δεσπόζει η παρουσία της Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2).

Η Σάκκαρη στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει την 38χρονη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία κι αν προκριθεί στον 2ο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.12 στο ταμπλό) ή την Άννα Μπόνταρ από την Ουγγαρία.

Εφόσον η Σάκκαρη βρεθεί στον 3ο γύρο, πιθανή αντίπαλος είναι η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, στον 4ο γύρο οι Αμάντα Ανισίμοβα, Σοφία Κένιν και στα προημιτελικά η Σβιόντεκ.

Αναλυτικά η κλήρωση του ταμπλό στο απλό γυναικών



