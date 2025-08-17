Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο 500άρι τουρνουά στο Μοντερέι, στην πρόβα τζενεράλε για το US Open.

Η Ντόνα Βέκιτς θα είναι η πρώτη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά στο Μοντερέι του Μεξικού.

Η 30χρονη Ελληνίδα θα αγωνιστεί με wild card κι έμαθε την κλήρωσή της στο τελευταίο τουρνουά πριν από το US Open.

Εφόσον περάσει το εμπόδιο της παίκτριας από την Κροατία, η Σάκκαρη στη φάση των «16» θα αγωνιστεί με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίζ Μέρτενς και την Άννα Μπλίνκοβα.

Η Ντιάνα Σνάιντερ είναι η πιθανή αντίπαλος στα προημιτελικά, ενώ στα ημιτελικά το μονοπάτι οδηγεί στην Έμμα Ναβάρο, Νο.1 στο ταμπλό.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό και Νο.2 είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, ενώ υπάρχουν ακόμα οι Λίντα Νόσκαοβα και Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.