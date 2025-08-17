Η Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στο Μοντορέι
Η Ντόνα Βέκιτς θα είναι η πρώτη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά στο Μοντερέι του Μεξικού.
Η 30χρονη Ελληνίδα θα αγωνιστεί με wild card κι έμαθε την κλήρωσή της στο τελευταίο τουρνουά πριν από το US Open.
Εφόσον περάσει το εμπόδιο της παίκτριας από την Κροατία, η Σάκκαρη στη φάση των «16» θα αγωνιστεί με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίζ Μέρτενς και την Άννα Μπλίνκοβα.
Η Ντιάνα Σνάιντερ είναι η πιθανή αντίπαλος στα προημιτελικά, ενώ στα ημιτελικά το μονοπάτι οδηγεί στην Έμμα Ναβάρο, Νο.1 στο ταμπλό.
Στο κάτω μέρος του ταμπλό και Νο.2 είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, ενώ υπάρχουν ακόμα οι Λίντα Νόσκαοβα και Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.