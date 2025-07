Ένα διάλειμμα από το τένις αποφάσισε να πάρει η Ονς Ζαμπέρ, όπως ανακοίνωσε μέσω τον social media, τονίζοντας πως θέλει να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό της...

Η Ονς Ζαμπέρ αποφάσισε να πάρει διάλειμμα από το τένις, όπως ανακοίνωσε η ίδια στα social media. Με μια ανάρτηση η 30χρονη Τυνήσια και πρώην Νο2 του κόσμου, τόνισε ότι εδώ και καιρό δεν νιώθει καλά μέσα στο court και ότι είναι η ώρα να κάνει ένα βήμα πίσω και να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό της.

«Τα 2 τελευταία χρόνια, πίεσα πολύ τον εαυτό μου, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς και πολλές άλλες δυσκολίες. Αλλά βαθιά μέσα μου έχω αρκετό καιρό να νιώσω πραγματικά καλά μέσα στο court. Το τένις είναι τόσο ωραίο άθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι ώρα να κάνω ένα βήμα πίσω και να βάλω τον εαυτό μου σε προτεραιότητα: να αναπνεύσω, να θεραπευτώ και να ανακαλύψω ξανά τη χαρά της καθημερινότητας. Ευχαριστώ όλους του φαν για την κατανόηση. Η στήριξη και η αγάπη σας σημαίνουν τα πάντα για μένα. Ακόμα κι όταν είμαι μακριά από το court θα συνεχίσω να είμαι κοντά με διάφορους τρόπους και να μοιράζομαι αυτό το ταξίδι με όλους σας», ανέφερε η Ζαμπέρ.

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0