Στο 16ο λεπτό του ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του VAR για μαρκάρισμα του Μόντσου και ο Αθανασιάδης νίκησε τον Ντεσπόντοφ.

Σπουδαία επέμβαση του Γιώργου Αθανασιάδη στο 16ο λεπτό του μεγάλου ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Βολιάκο έπεσε στην περιοχή ύστερα από μαρκάρισμα του Μόντσου, όμως ο Τάσος Παπαπέτρου δεν είδε παράβαση. Ο Κροάτης VAR Ιβάν Μπέμπεκ κάλεσε τον διεθνή ρέφερι να εξετάσει τη φάση και μετά το on-field review, έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Γιώργος Αθανασιάδης έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία, απέκρουσε την μπάλα και κράτησε το 0-0, με τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν έξαλλα με τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση πέναλτι του Αθανασιάδη με τη φανέλα του Άρη, ενώ ο Ντεσπόντοφ έχασε για πρώτη φορά πέναλτι ως παίκτης του ΠΑΟΚ σε κανονική ροή παιχνιδιού, στην τρίτη του εκτέλεση. Θυμίζουμε πως ο Βούλγαρος είχε νικηθεί από τον Ντραγκσόφσκι στη διαδικασία των πέναλτι σε ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.