Αποκλεισμός με δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Μάριμπορ με 3-0 στην Μίκρα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του CEV Cup.

Ο Δικέφαλος είχε ηττηθεί με 3-0 στη Σλοβενία την περασμένη εβδομάδα και αναζητούσε νίκη με 3-0 ή 3-1 για να πάρει το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης, αλλά παρόλο που είχε τις ευκαιρίες του δεν τα κατάφερε.

Στο πρώτο σετ παρόλο που κυνηγούσε συνεχώς στο σκορ (4-7, 9-12, 13-17) κατάφερε να προσπεράσει με 20-19, ωστόσο στο 23-23 η Μάριμπορ πήρε τους δύο επόμενους πόντους για το 0-1.

Πλέον ο Δικέφαλος έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, κι ενώ ξεκίνησε πολύ καλά το 2ο σετ έχοντας σταθερά το προβάδισμα (13-11, 16-12, 20-17) κόλλησε στην τελική ευθεία (21-22) με το σετ να γίνεται θρίλερ και να κλείνει στο 27-29 για τις Σλοβένες που εξασφάλισαν έτσι την πρόκριση τους.

Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη και στο τρίτο σετ έγινε πολύ μεγάλη μάχη με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο με πόντο, αλλά την κατάληξη να είναι η ίδια στο φινάλε καθώς η Μάριμπορ επικράτησε με 23-25 και πήρε τη νίκη με 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 13-16, 21-20, 23-25

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-20, 27-29

3ο σετ: 7-8, 15-16, 20-21, 23-25

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ F&U προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Μάριμπορ προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 27-29, 23-25) σε 86'

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 14 (14/27 επ.), Τοντάι 3 (2/7 επ., 1 άσσος), Σίζαρ 10 (8/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 43% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ), Απλαδά 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγκο 8 (8/11 επ., 52% υπ. - 22% άριστες) / Καραμπάση (λ, 25% υπ. - 25% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Αντύπα 2 (2/7 επ., 25% υπ.-08% άριστες), Μαλογιάννη 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 17% υπ.-17% άριστες), Αρμουτσή, Τσοχατζή 1 (1/2 επ.), Καραφουλίδου 8 (7/15 επ., 1 άσσος), Κιουτσιούκη 3 (3/3 επ.).

ΜΑΡΙΜΠΟΡ (Ζίγκα Κος): Μλάκαρ 21 (19/42 επ., 2 μπλοκ), Μίλοτσιτς 9 (4/15 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Παλατζόλο 17 (14/30 επ., 3 μπλοκ, 49% υπ.-24% άριστες), Χουτίνσκι 7 (5/7 επ., 2 μπλοκ), Μλίναρ 2 (0/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-20% άριστες), Χαλουτζάν 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ) / Τσίκατς λ, 67% υπ.-50% άριστες), Κνέζεβιτς, Γιούλαριτς 5 (5/12 επ., 56% υπ.-39% άριστες), Σενέκοβιτς, Κέσελι.