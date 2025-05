Η Πέτρα Κβίτοβα επέστρεψε στη δράση μέσα στο 2025 και στη Ρώμη η 35χρονη Τσέχα πέτυχε την πρώτη της νίκη έπειτα από 19 μήνες.

Η Πέτρα Κβίτοβα ένιωσε στη Ρώμη τη γεύση της νίκης για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2023, με την Τσέχα να νικά τη Ρουμάνα, Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου με 7-5, 6-1 και να προκρίνεται στον 2ο γύρο του Masters της Ρώμης.

Η 35χρονη Κβίτοβα, των δύο τίτλων στο Wimbledon το 2011 και το 2014, είχε νικήσει για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2023 στο 500άρι τουρνουά του Πεκίνου.

Μετά αποφάσισε να αποσυρθεί και τον Ιούλιο του 2024 να φέρει στον κόσμο τον γιο της, Πετρ, καρπό της σχέσης της με τον σύζυγο και προπονητής της, Γίρι Βάνεκ.

«Ήμουν 95% σίγουρη ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ. Είχα χορτάσει το τένις εκείνη την εποχή. Σκεφτόμουν, "δεν μπορώ να το κάνω άλλο", οπότε αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε για ένα μωρό», θυμάται η ίδια μετά εκείνο το τουρνουά στο Πεκίνο.

«Όταν μπόρεσα επιτέλους να κάνω κάτι μετά την εγκυμοσύνη, έπαιξα τένις και ένιωθα τόσο καλά», συμπλήρωσε η Τσέχα και με τον ερχομό του 2025 αποφάσισε να επιστρέψει στη δράση, γνωρίζοντας τις ήττες στο πρώτο της παιχνίδι κατά σειρά στο Όστιν, στο Indian Wells, στο Miami Open και στη Μαδρίτη.

