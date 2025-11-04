Την 4η σερί τους νίκη σημείωσαν οι Χιούστον Ρόκετς καθώς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς εντός έδρας με 110-102 έχοντας ως κορυφαίους τους Άλπερεν Σένγκουν και Έιμιν Τόμπσον.

Μετά τις δύο πρώτες ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν, οι Χιούστον Ρόκετς έχουν αρχίσει να... παίρνουν τα πάνω τους και να σημειώνουν τη μία νίκη μετά την άλλη!

Στο ντέρμπι του Τέξας επικράτησαν δύσκολα των Ντάλας Μάβερικς με 110-102 και έφτασαν αισίως στις τέσσερις σερί επιτυχίες.

Ο Έιμιν Τόμπσον σημείωσε ρεκόρ σεζόν με τους 27 πόντους που πέτυχε, έχοντας 10/15 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Εξαιρετικό παιχνίδι και για τον... συνήθη ύποπτο, Άλπερεν Σένγκουν ο οποίος με τη σειρά του πρόσθεσε άλλους 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες.

Την τριάδα που ξεχώρισε για λογαριασμό των Ρόκετς συμπλήρωσε ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος στα 38 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ είχε 21 πόντους με 6/18 εντός παιδιάς, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στον αντίποδα οι Ντάλας Μάβερικς δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν ακόμα μακριά από την έδρα τους. Ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον μέτρησε 29 πόντους και 12 ριμπάουντ όντας ο καλύτερος για την ομάδα του Τζέισον Κιντ, ενώ ακολούθησαν οι Μαξ Κρίστι (17π.), Ντάνιελ Γκάφορντ (14π.) και Κούπερ Φλαγκ (12π.).

Τα δωδεκάλεπτα: 24-28, 58-55, 81-78, 110-102.