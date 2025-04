Η Σβιόντεκ απάντησε στο bagel της Κις και ημιτελικά στη Μαδρίτη (vids)

Η Ιγκα Σβιόντεκ επέστρεψε έπειτα από bagel απέναντι στη Μάντισον Κις, για την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά της Μαδρίτης.

Η Ίγκα Σβιόντεκ στον αγώνα της φάσης των «16» στη Μαδρίτη, πήρε το 1ο σετ από την Ντιάνα Σνάιντερ με 6-0, όμως είδε κι έπαθε για να πάρει την πρόκριση στα τρία σετ.

Τώρα στον προημιτελικό η Σβιόντεκ βρέθηκε σε αντίστοιχη θέση απέναντι στη Μάντισον Κις, με την Αμερικανίδα να κατακτά με 6-0 το 1ο σετ, όμως την παίκτρια από την Πολωνία να ξεπερνά το σοκ και με 0-6, 6-3, 6-2 να προκρίνεται στα ημιτελικά και στον δρόμο υπεράσπισης του τίτλου της στη Μαδρίτη.

Όταν στο τέλος ρωτήθηκε πώς είναι να δέχεται bagel, η Σβιόντεκ είπε: «Δεν είναι καλό, τουλάχιστον είναι γρήγορο. Αυτό είναι το μόνο θετικό, αλλά να μένεις στο κορτ έχοντας ένα 0-6, είναι περίεργο».

