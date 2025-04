Η Σβιτόλινα αντίπαλος της Σάκκαρη στη Μαδρίτη (vid)

Η Ελίνα Σβιτόλινα νίκησε την Ελενα Ριμπάκινα με 2-0 σετ και θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στον 4ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης.

Η Ελίνα Σβιτόλινα είναι το επόμενο υψηλό εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η Μαρία Σάκκαρη στην υπέροχη πορεία της στο Masters της Μαδρίτης.

Η 30χρονη από την Ουκρανία νίκησε την Ελενα Ριμπάκινα με 6-3, 6-4 σε μια ώρα και 24 λεπτά και πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του τουρνουά.

Εκεί το βράδυ της Δευτέρας (28/4) και στον τελευταίο αγώνα του προγράμματος στο κεντρικό κορτ θα παίξει με τη Μαρία Σάκκαρη για μια θέση στα προημιτελικά.

Το μεταξύ τους σκορ είναι στο 3-3 και θα παίξουν για πρώτη φορά σε χωμάτινη επιφάνεια.

Special tennis from Svitolina ✨@ElinaSvitolina defeats Rybakina in straight sets 6-3, 6-4 to advance to the round of 16 in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/M5sqKqZP5M