Η Σαμπαλένκα για πρώτη φορά στον τελικό στο Miami Open (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας τη Γιασμίν Παολίνι με 2-0 σετ, για πρώτη φορά θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Miami Open.

H Aρίνα Σαμπαλένκα ελάχιστα προβληματίστηκε με αντίπαλο την Τζασμίν Παολίνι, επικράτησε με 6-2, 6-2 σε 71 λεπτά κι εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό στο Miami Open.

Η 26χρονη για πρώτη φορά θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Miami Open, με στόχο να γίνει η δεύτερη Λευκορωσίδα που θα το πετύχει μετά τη Βικτόρια Αζαρένκα το 2016.

Η αντίπαλό της θα βγει από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα και τη 19χρονη Αλεξάντρα Ιάλα από τις Φιλιππίνες, που έχει κλέψει ήδη τις εντυπώσεις.

Η Σαμπαλένκα θα παίξει στον 35ο τελικό της καριέρας της, διεκδικώντας τον 19ο τίτλο της. Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός της μέσα στο 2025, έχοντας να επιδείξει τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν, ακολούθησαν οι ήττες από τη Μάντισον Κις στο Australian Open και από τη Μίρα Αντρέεβα στο Indian Wells.

Sabalenka d. Paolini 6-2 6-2



Aryna reaches her 2nd consecutive WTA 1000 final



She’s won 10 of her last 11 matches.



With how she’s playing, it’s hard to imagine anyone stopping her



✅1st Miami Final

✅35th final

✅12th WTA 1000 final



Massive favorite to take the title.



🐅 pic.twitter.com/feMa17dnGN