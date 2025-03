Λίγες εβδομάδες πριν από τα 18α γενέθλιά της η Μίρα Αντρέεβα συνεχίζει να εντυπωσιάζει, νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ στον τελικό του Indian Wells, πανηγυρίζοντας τον 2ο διαδοχικό της τίτλο σε 1000 WTA τουρνουά.

Η Μίρα Αντρέεβα συνεχίζει να εκπλήσσει με τα κατορθώματά της μέσα στο 2025, η Ρωσίδα νίκησε με ανατροπή την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-6, 6-4, 6-3 κατακτώντας τον τίτλο και στο Ιndian Wells.

Γεννημένη στις 29 Απριλίου 2007 η Αντρέεβα κατακτά τον δεύτερο διαδοχικό της τίτλο σε 1000 WTA, καθώς προηγήθηκε αυτός στο Ντουμπάι και παράλληλα διεύρυνε στις 12 τις συνεχόμενες νίκες της στο τour.

Η Αντρέεβα έγινε η νεαρότερη παίκτρια που κατακτά τον τίτλο στο Indian Wells μετά τη Σερένα Γουίλιαμς πριν από 26 χρόνια και με την τρελή της πορεία εκτοξεύτηκε στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Mirra Andreeva becomes the youngest woman to win Indian Wells since Serena Williams in 1999.



Serena - 17 years, 283 days.



Mirra - 17 years, 309 days.



History. ❤️ pic.twitter.com/DSz2yBIU1O March 16, 2025

Η Σαμπαλένκα βρέθηκε για 2η φορά στον τελικό του Indian Wells και πάλι δεν τα κατάφερε, αφού το 2023 είχε ηττηθεί από την Έλενα Ριμπάκινα και μετά το Australian Open το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν τα καταφέρνει και στον 2ο μεγάλο της τελικό μέσα στο 2025, παραμένοντας μέσα στη χρονιά με τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά του Mπρισμπέιν.

Mirra Andreeva’s reaction after beating Aryna Sabalenka at Indian Wells.



She falls to the floor and covers her face.



The youngest to win it since Serena 26 years ago.



What we are seeing from this 17 year old is simply unbelievable.



Scenes. 🥹🥹🥹



pic.twitter.com/WX2m62BcOg March 16, 2025

H Σαμπαλένκα χρειάστηκε να σώσει τέσσερα break points, για να προηγηθεί με 2-1 και στην πρώτη δική της ευκαιρία «έσπασε» το σερβίς της Αντρέεβα για το 3-1. Με ευκολία η Λευκορωσίδα έφθασε στο 4-1 και στο 5-2. Η Σαμπαλένκα έφθασε σε set point στο 8ο game, κλείνοντας το σετ με 6-2 σε 35 λεπτά.

Tελείως διαφορετική ήταν η εικόνα του τελικού στο 2ο σετ. Αν και η Αντρέεβα έχασε νέο break point στο 1ο game, με την 4η ευκαιρία της στο σετ και 8η συνολικά, έκανε τη ζημιά στη Σαμπαλένκα, break στο 3ο game και προσπέρασμα με 2-1.

Αυτή η εξέλιηη άλλαξε την ψυχολογία, η νεαρή Ρωσίδα οπλίστηκε με πίστη, προηγήθηκε με 3-1 και σώζοντας break point, με 4-2 και στη συνέχεια με 5-3.

Η Σαμπαλένκα έσωσε set point στο 9o game, πριν μειώσει σε 5-4, όμως η Αντρέεβα σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ και το κατάφερε, φθάνοντας στο 6-4.

Teenage turnaround ⤵️



Mirra Andreeva storms back 6-4 to set up a one-set shootout for the #TennisParadise title! pic.twitter.com/U3IcBzy2x9 — wta (@WTA) March 16, 2025

H Aντρέεβα μπήκε φουριόζα στο 3ο σετ, break με love game, απέναντι στη σαστισμένη Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα μπόρεσε να απαντήσει άμεσα με το δικό της break για το 1-1, όμως το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων, νέο break η Αντρέεβα (2-1) και διατηρώντας το δικό της σερβίς, ξέφυγε με 3-1.

H Aντρέεβα με ψυχραιμία και άσο έκλεισε το 6ο game για το 4-2 και η Σαμπαλένκα με love game μείωσε σε 4-3. Με δικό της love game η Αντρέεβα πλησίασε περισσότερο στον τίτλο (5-3) κι έφθασε σε διπλό championship point (15-40) και στην πρώτη ευκαιρία, έκλεισε το σετ με 6-3 και τον τελικό.

«Έτρεχα σαν κουνέλι, γιατί η Αρίνα έστελνε... σφαίρες»

Στη διάρκεια των καθιερωμένων ομιλιών, η Μίρα Αντρέεβα, χάρισε στο κοινό και τη δήλωση του τουρνουά, λέγοντας: «Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εαυτό μου. Για να παλέψω μέχρι το τέλος και να πιστεύω πάντα σε μένα. Για να μην τα παρατάς ποτέ. Προσπάθησα να τρέξω σαν κουνέλι σήμερα, γιατί η Αρίνα έστελνε... σφαίρες».