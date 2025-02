«Αντίο» από πολύ νωρίς είπε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Μερίδα, η οποία γνώρισε την ήττα από την Ζεϊνέπ Σονμέζ με 7-5, 6-2 στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης στο Μεξικό.

Το ταξίδι στην Αμερική και η συμμετοχή σε ένα από τα αγαπημένα της τουρνουά δεν συνδυάστηκαν με νικηφόρα πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία γνώρισε την ήττα από την Ζεϊνέπ Σονμέζ με 7-5, 6-2 και συνάμα τον αποκλεισμό από το πρώτο γύρο του θεσμού της Μέριδα.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα της Μαρίας Σάκκαρη, μετά τα τουρνουά σε Ντόχα και Ντουμπάι, με την ίδια να παρουσιάζει τεράστια αστάθεια από τη θέση του σερβίς δεχόμενη 6 breaks από την κάτοχο του τίτλου στο τουρνουά της Μέριδα.

Το σετ ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία είχε hold και break για το 2-0. Βέβαια, Ζεϊνέπ Σονμέζ είχε άμεση απάντηση και με δύο break πέρασε μπροστα με 3-2. Η Ελληνίδα τενίστρια βρήκε άμεσα απάντηση και στο 7ο game πήρε ξανά το προβάδισμα στο σετ (4-3).

Η Τουρκάλα διατήρησε το σερβίς της (4-4) και στο 9ο game πραγματοποίησε break, το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να σερβίρει για να κλείσει το σετ. Ωστόσο, σε αυτό είχε αντίθεση άποψη η Ελληνίδα που έσπασε το σερβίς της αντιπάλου της και ισοφάρισε σε 5-5.

Όμως, με την ισοφάριση δεν κατάφερε να έρθει και ένα hold για την Σάκκαρη, η οποία δέχθηκε εκ νέου break (6-5) για να δει την αντίπαλό της στη συνέχεια να κλείνει το σετ με 7-5 και να παίρνει το προβάδισμα.

