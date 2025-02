Οι αστυνομικές αρχές του Ντουμπάι συνέλαβαν τον άνδρα που επέδειξε εμμονική συμπεριφορά σε βάρος της Εμμα Ραντουκάνου, χωρίς η Βρετανίδα να προχωρά σε εναντίον του δίωξη.

Η Έμμα Ραντουκάνου αποχώρησε από το Ντουμπάι, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της και τα όσα βίωσε από την εμμονική συμπεριφορά από άνδρα στη διάρκεια του αγώνα της με την Καρολίνα Μούχοβα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές του Ντουμπάι την Πέμπτη (20/2) συνελήφθη ο άνδρας που προκάλεσε με την ανεπιθύμητη συμπεριφορά του την παίκτρια από τη Βρετανία, πριν η 22χρονη αποφασίσει να μην ασκήσει εναντίον του δίωξη.

Όπως αναφέρει το BBC Sport, η Ραντουκάνου, προσεγγίστηκε από τον άνδρα τη Δευτέρα, μια ημέρα μετά τη νίκη της επί της Μαρίας Σάκκαρη, και την παραμονή του αγώνα με την Καρολίνα Μούχοβα την Τρίτη (19/2).

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V