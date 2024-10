Την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά στο Πεκίνο σφράγισε η Κινγουέν Τζένγκ, παίρνοντας μεγάλη νίκη επί της Μίρα Αντρέεβα με 5-7, 6-0, 6-4 συμπληρώνοντας την τετράδα στο κινεζικό Masters.

Πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή η Κινγουέν Τζενγκ πήρε τη νίκη κόντρα στην Μίρα Αντρεέβα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά Masters στην Κίνα. Εκεί, η Κινέζα τενίστρια θα βρεθεί αντίπαλος με την Καρολίνα Μούχοβα, η οποία νωρίτερα απέκλεισε την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης στο Παρίσι ξεκίνησε την αναμέτρηση βρίσκοντας... σκούρα τα πράγματα. Η Αντρέεβα βρήκε πολύ γρήγορα ρυθμό και με δύο breaks έφτασε το σκορ στο 4-0. Βέβαια, η Κινέζα έβγαλε αντίδραση και απάντησε με το ίδιο νόμισμα, φέρνοντας στα ίσα το σετ (4-4).

Η ισοπαλία διατηρήθηκε στη συνέχεια με τις δύο παίκτριες ν' ανταλλάσσουν από ένα break και την Αντρέεβα να παίρνει προβάδισμα στο 11ο game (6-5). H Τζενγκ σέρβιρε στο 12ο game για να στείλει το σετ σε tie-break, ωστόσο δέχθηκε ακόμα ένα break από την 16χρονη τενίστρια για το 7-5.

Ice in her veins 🧊



Mirra Andreeva recovers after squandering her 4-0 lead and takes the first set over Zheng, 7-5!#ChinaOpen pic.twitter.com/mz1eqZAXca