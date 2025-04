Φρικτές εικόνες από το τουρνουά της Μπογκατά, με την Φρανσέσκα Τζόουνς να καταρρέει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Χούλια Ριέρα, χάνοντας τις αισθήσεις της με συνέπεια να πέσει στο έδαφος.

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στο τουρνουά της Μπογκοτά, όταν στον αγώνα ανάμεσα στις Φρανσέσκα Τζόουνς και Χούλια Ριέρα η πρώτη τενίστρια έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε στο court κατά τη διάρκεια του ματς.

Πιο συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο για τον γύρο των "32" της διοργάνωσης στην Κολομβία βρισκόταν στο τρίτο σετ, με τις δύο αθλήτριες να έχουν προσφέρει ένα ματς πάνω από δύο ώρες. Στα τέλη του τρίτου σετ, με το σκορ στο 5-3, η Βρετανίδα στην προσπάθεια της να σερβίρει σήκωσε ψηλά το μπαλάκι και έχασε τις αισθήσεις με συνέπεια να παραπατήσει και να πέσει στο έδαφος.

Άμεσα έσπευσαν οι γιατροί για να τις παρέχουν πρώτες βοήθειες, ωστόσο η νεαρή τενίστρια δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Η ίδια αποχώρησε εκτός court με αμαξίδιο, γνωρίζοντας παράλληλα την ήττα η οποία μπροστά στην υγεία της έχει μικρή σημασία.

Οι υπεύθυνοι του τουρνουά έκαναν γνωστό το συμβάν μέσω των social media, γράφοντας πως η Φρανσέσκα Τζόουνς αποσύρθηκε από την αναμέτρησή της με την Χούλια Ριέρα λόγω θεμάτων που αντιμετώπισε με τη φυσική της κατάσταση.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep