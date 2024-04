Η Ίγκα Σβιόντεκ πέτυχε ένα σπουδαίο επίτευγμα, συμπληρώνοντας 100 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στην WTA.

Η Πολωνή τενίστρια, παρά τον αποκλεισμό της από την Ελένα Ριμπάκινα στα ημιτελικά του τουρνουά της Στουτγκάρδης, παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με 9920 βαθμούς, μπροστά από το νέο Νο2 της κατάταξης Κόκο Γκοφ.

Αυτή τη στιγμή η Ίγκα Σβιόντεκ βρίσκεται στο τουρνουά της Μαδρίτης, όπου και έχει κληρωθεί στην ίδια μεριά με την Μαρία Σάκκαρη και είναι πιθανό οι δυο τους να βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

