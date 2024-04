H Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Masters της Μαδρίτης, στο οποίο έμαθε τις πιθανές αντιπάλους της στο ισπανικό τουρνουά.

Η Ελληνίδα τενίστρια, από το Νο.5 του ταμπλό κληρώθηκε στο τέταρτο της Ίγκα Σβιόντεκ, με την οποία είναι πιθανό ν' αναμετρηθεί στα προημιτελικά του τουρνουά.

Αναλυτικότερα, η Σάκκαρη περνάει με bye τον πρώτο γύρο και περιμένει στον δεύτερο γύρο μία qualifier ή την Ντόνα Βέκιτς. Στον τρίτο γύρο του τουρνουά είνια πολύ πιθανό να πετύχει την Ελίζ Μέρτενς, ενώ μία φάση πριν τα προημιτελικά πρόκειται να συναντήσει μία εκ των Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και Έμα Ναβάρο. Στην οκτάδα - εκτός απροόπτου - θα παίξει απέναντι στην Νο.1 του κόσμου Ίγκα Σβιόντεκ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα, η Ντάνιελ Κόλινς, αλλά και η Έλενα Ριμπάκινα που προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στη Στουτγκάρδη, με πιθανή αντίπαλη της Καζάκας στον 3ο γύρο να είναι η Μάρτα Κόστιουκ την οποία αντιμετώπισε στον τελικό της Κυριακής (5/5)

