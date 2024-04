Το δεύτερο σερί της τίτλο κατέκτησε η Ντανιέλ Κόλινς στα τουρνουά της ΗΠΑ, επικρατώντας της Ντάρια Κασάτκινα με 6-2, 6-1 στον τελικό του Charleston Open.

Μετά την κατάκτηση του Miami Open, η Ντανιέλ Κόλινς κατέκτησε και το πρώτο χωμάτινο τουρνουά της σεζόν παίρνοντας μία κυριαρχική νίκη επί της Ντάρια Κασάτκινα με 6-2, 6-1 στον τελικό του Charleston Open.

