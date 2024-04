Οι διοργανωτές του Madrid Open ανακοίνωσαν τις wildcard του φετινού τουρνουά, με την Σιμόνα Χάλεπ να βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα της σχετικής λίστας μαζί την Καρολάιν Βοζνιάκι, τον Κέι Νισικόρι και τον Μαρτίν Λανταλούτσε.

Μετά την συμμετοχή στο Miami Open, η Σιμόνα Χάλεπ εξασφάλισε μία θέση στο Madrid Open μέσω wildcard μετά την σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών του ισπανικού τουρνουά.

Η Ρουμάνα τενίστρια και πρώην Νο.1 του κόσμου θα συμμετάσχει στο 1000άρι της Μαδρίτης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 23 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου και έχει κατακτήσει δύο φορές στο παρελθόν (2016 και 2017).

Για το ταμπλό των γυναικών μαζί με την Σιμόνα Χάλεπ, η Καρολάιν Βοζνιάκι εξασφάλισε επίσης μία wildcard. Οι δύο τους είχαν έρθει σε αντιπαράθεση στο Μαϊάμι για την συμμετοχή της πρώτης στη διοργάνωση μέσω wildcard. Πιο συγκεκριμένα η Βοζνιάκι είχε εκφράσει τα παράπονά της για τη συμμετοχή της Χάλεπ στο αμερικανικό τουρνουά, καθώς η Ρουμάνα τενίστρια επέστρεφε στην αγωνιστική δράση μετά από ποινή αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ.

Σημειώνεται πως η Σιμόνα Χάλεπ θα κάνει πρεμιέρα στα χωμάτινα τουρνουά από το γαλλικό τουρνουά στη Ρουέν.

✔️ Simona Halep

✔️ Caroline Wozniacki

✔️ Martín Landaluce

✔️ Kei Nishikori



These are the first wildcards for the main draw at the 2024 #MMOPEN!