Η Ριμπάκινα μετά τη νίκη της επί της Μάντισον Κις, με αποφπλιστική ειλικρίνεια δήλωσε πως δεν γνώριζε πως η Μαρία Σάκκαρη θα είναι η αντίπαλός της στα προημιτελικά του Miami Open.

Η Έλενα Ριμπάκινα στα κρίσιμα σημεία είχε τις λύσεις για να νικήσει τη Μάντισον Κις με 6-3, 7-5 για την πρόκριση στα προημιτελικά του Miami Open, εκεί όπου ήδη την περίμενε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κάποιες ώρες νωρίτερα είχε προκριθεί χωρίς αγώνα απέναντι στην Άννα Καλίνσκαγια.

Η 24χρονη Ριμπάκινα όταν ρωτήθηκε για το παιχνίδι της με την Ελληνίδα παίκτρια, με αφοπλιστικό τρόπο τόνισε πως δεν γνώριζε ποια θα ήταν η επόμενη αντίπαλός της.

«Ειλικρινά δεν ήξερα με ποια παίκτρια θα παίξω μετά, αλλά θα είναι και πάλι δύσκολος αντίπαλος. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να προετοιμαστώ όσο περισσότερο μπορώ. Θα προσπαθήσω να είμαι φρέσκια σωματικά. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω ότι θα πάει καλά» είπε η Ριμπάκινα.

Elena Rybakina on facing Maria Sakkari next in Miami:



“I honestly didn’t know who I play next but it’s a tough opponent again. I’m gonna try to do my best to prepare as much as I can. I’ll try to be fresh physically. I think it’s gonna be a tough one but hopefully it goes my… pic.twitter.com/xafVmc00nt