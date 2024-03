Η Έλενα Ριμπάκινα νικώντας τη Μάντισον Κις με 6-3, 7-5 θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά στο Miami Open.

Το υψηλό εμπόδιο της Έλενα Ριμπάκινα θα κληθεί να ξεπεράσει η Μαρία Σάκκαρη, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Miami Open.

Η 24χρονη Μοσχοβίτισσα, που αγωνίζεται για το Καζακστάν, νίκησε για τον γύρο των «16» την Αμερικανίδα, Μάντισον Κις με 6-3, 7-5 σε 84 λεπτά και συνεχίζει στο τουρνουά.

Η Ριμπάκινα, Νο.4 στον κόσμο, ήταν φιναλίστ πέρυσι στο τουρνουά, ενώ μέσα στο 2024 μετρά δύο τίτλους, στο Μπρισμπέιν και στο Αμπου Ντάμπι. Παράλληλα, μετρά 20 νίκες σε 23 παιχνίδια μέσα στο 2024 και οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία της παιχνίδια στο τουρνουά στη Φλόριντα.

O προημιτελικός θα γίνει την Τρίτη (26/3), απλά αργότερα θα γίνει γνωστή και η ώρα διεξαγωγής του.

Στη μεταξύ τους προϊστορία το σκορ είναι στο 2-1 υπέρ της Ριμπάκινα. Η Σάκκαρη έχει νικήσει στο Indian Wells το 2022 για τα προημιτελικά με 7-5, 6-4.



Η Ριμπάκινα επικράτησε αρχικά στον ημιτελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης το 2020 με 3-6, 7-5, 6-1 και στον 1ο γύρο στα WTA Finals το 2023 με 6-0, 6-7(4), 7-6(2).



